GIULIANOVA (TERAMO) – Una anziana rom è accusata di ammazzare gatti e cucinarli per poi mangiarseli. Succede a Giulianova, in provincia di Teramo. Qui, racconta Abruzzo Web, una donna senza fissa dimora avrebbe preso un micio, lo avrebbe messo in una pentola con dell'acqua e poi, una volta cotto, lo avrebbe mangiato.

Questa, almeno, la denuncia di alcuni cittadini, che hanno ripreso la scena e hanno consegnato il video ai carabinieri. I militari sulla vicenda hanno aperto un’indagine e hanno intenzione di far venire la donna in caserma per chiederle delle spiegazioni, ma al momento la donna risulta irreperibile.

L’anziana è una vecchia conoscenza dei residenti della zona, riferisce il Gazzettino: