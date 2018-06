BUSSOLENGO (VERONA) – Salvataggio dei vigili del fuoco a Bussolengo, in provincia di Verona. I pompieri sono intervenuti in via Molini per salvare tre gattini caduti in alcuni tubi [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] profondi oltre un metro e mezzo e larghi pochi centimetri sotto a dei contatori del gas.

Probabilmente a causa del forte temporale che si è abbattuto sul Veneto mercoledì 13 giugno, la madre dei cuccioli aveva portato i suoi mici al riparo nel vano contatore e i tre, muovendosi, sono caduti nei condotti sottostanti. Sono stati alcuni bambini che, giocando, hanno sentito i miagolii dei micini e hanno dato l’allarme. Per fortuna, è finita bene per i cuccioli.

Video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev.