FIRENZE – Salvataggio spettacolare dei vigili del fuoco a Firenze. I pompieri si sono arrampicati sul tetto di un palazzo in Borgo Ognissanti per recuperare un cane rimasto bloccato sul tetto bagnato, con il rischio di scivolare dal quarto piano.

Per portare a buon fine il salvataggio, i vigili del fuoco hanno utilizzato un’autoscala e si sono avvalsi di tecniche speleo-alpino-fluviali. Il maltempo ha però complicato il soccorso rendendo vischioso il tetto, con il rischio che l’animale potesse precipitare dal tetto dell’edificio.

Il salvataggio del povero cane è stato ripreso dai vigili del fuoco e il video pubblicato dall’agenzia Vista.