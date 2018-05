ROMA – Alla vista di quel diabolico marchingegno non c’è stato verso di farlo salire. Così un adorabile cucciolone è rimasto letteralmente pietrificato dinanzi alle scale mobili di un centro commerciale.

Nonostante le insistenze e le rassicurazioni del suo padrone, il cane non ne voleva proprio sapere di superare l’ostacolo. Alla fine, non c’è stata altra soluzione che prenderlo in braccio.

La scena si svolge nel centro commerciale Pátio Higienópolis a San Paolo, Brasile. Il video caricato su Facebook ha già fatto il giro del web. Il cane grande e grosso aggrappato come un bimbo spaventato al suo padrone è tenerissimo.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it