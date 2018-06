ORLANDO – Resta chiusa fuori di casa, ma il suo cane riesce a farla entrare. E’ accaduto a Kaylyn Marie, una giovane donna americana di Orlando, in Florida. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La ragazza era uscita in giardino dalla ampia porta finestra, ma dentro il suo cane Sam, un grosso labrador, giocando aveva fatto finire un pezzo di legno proprio nello spazio necessario per aprire la vetrata.

A quel punto la donna ha attirato l’attenzione di Sam e lo ha spinto a rimuovere proprio quel pezzo di legno che impediva l’apertura. Il cane c’ha messo un po’ a capire cosa doveva fare, ma alla fine c’è riuscito, con somma gioia della sua padrona, che lo ha poi coccolato e lodato.

L’impresa è stata anche filmata da Kaylyn con il cellulare e il video è rimbalzato sul web, cin tante lodi per Sam.