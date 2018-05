PECHINO – Vedono quello che sembra un bel cucciolo di mastino tibetano e lo comprano. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] Ma con il passare dei mesi si accorgono che non si tratta di un cane, bensì di un orso.

E’ accaduto ad una famiglia cinese di Kunming, nella provincia dello Yunnan. Durante una vacanza nel 2016 Su Yun e i suoi genitori hanno visto quello che sembrava loro un tenero cucciolo di cane, e hanno chiesto di poterlo prendere in adozione.

Con il passare dei mesi, però, questo “cane” cresceva a dismisura, mangiava sempre di più e ad un certo punto ha iniziato anche ad alzarsi sulle due zampe posteriori. A quel punto la famiglia di Su Yun ha capito che qualcosa non andava in quel loro strano cucciolo. E hanno scoperto che si trattava in effetti di un orso, un esemplare di orso nero asiatico.

Il loro particolare animale da compagnia è arrivato a pesare 113 chilogrammi. Cosa non facile, del resto, se si considera che mangia ogni giorno due pacchi di pasta ed un cesto di frutta. Così, alla fine, Su Yun e i suoi genitori lo hanno trasferito al centro veterinario dello Yunnan.

Non è l’unico caso che si verifica in Cina. Poco tempo prima, infatti, una donna ha confuso una volpe per un cane.