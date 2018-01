VAYANAD – Un gatto cade in un pozzo profondo 12 metri. Arrivano i soccorritori ma il felino decide di riconquistare la libertà senza il loro aiuto. Il piccolo felino è sospeso su una piccola sporgenza all’interno del pozzo e sembra bloccato. Il gruppo di soccorritori abbassa un canestro di canna per cercare di sollevare il gatto arenato in questo pozzo che si trova nel distretto di Vayanad, nello Stato del Kerala, in India.

Il gruppo assiste però al gatto che scivola dal muro finendo nell’acqua del pozzo. A questo punto, l’animale si riprende rapidamente e nuota verso il muro del pozzo. Il cesto viene lasciato cadere al livello dell’acqua per permettere al felino di entrarci.

L’animale è però determinato a liberarsi da solo e ignora l’offerta: si arrampica su per il pozzo grazie ai suoi artigli. Ai soccorritori non resta che incitare il gatto che, una volta raggiunta la cima, salta oltre la sporgenza e fugge via nel bosco circostante.