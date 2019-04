ROMA – Il gatto ripreso da questa telecamera di sorveglianza è davvero coraggioso: affronta senza alcun timore un branco formato da sei cani randagi. e ne esce vittorioso. Per allontanare i cani, al gatto basta correre verso i cani per spaventarli, riuscendo così ad allontanare i cani che si erano avvicinati ad un portone. Ed è proprio la telecamera piazzata sopra al portone a riprendere la scena, avvenuta in una città della Turchia.

Nel filmato si vedono i cani che si avvicinano al felino per annusarlo. Non sembrano avere intenzioni cattive i cani, però non si sa mai. Questo deve aver pensato il gatto che ha deciso di mettendoli in fuga spaventandoli.

Il proliferare di cani randagi è un problema in molte città più o meno grandi. A Marcianise in provincia di Caserta, il sindaco, Antonello Velardi, nel settembre 2018 ha vietato di dare cibo ai cani privi di padrone presenti nella cittadina campana.

Nell’ordinanza di Velardi si vietava “la somministrazione di cibo agli animali randagi sul territorio comunale, in particolare nell’area dell’ospedale di Marcianise”, dove, in base alle segnalazioni dell’Asl e della polizia municipale, si trovavano più cani randagi.

Proprio la Asl aveva individuato in una relazione la somministrazione di cibo agli animali randagi come “una delle concause del fenomeno del randagismo con conseguenze negative sotto i “profili igienico-sanitario e della sicurezza della circolazione stradale e delle persone”.

Fonte: Youtube