ROMA – Il proprietario del Marakele Predator Park in Sud Africa è stato attaccato da uno dei leoni del suo parco dopo essere entrato nel recinto. Mike Hodge, dopo essere entrato nel recinto è stato subito attaccato.

L’animale lo ha inseguito e trascinato a terra mentre l’uomo cercava di scappare fuori dalla gabbia. Tra le urla dei presenti, Hodge è stato trascinato vicino a dei cespugli ed è stato abbandonato là. Per sua fortuna, il leone non ha affondato i suoi artigli e l’uomo è stato ricoverato con ferite non gravi a collo e mascella.

Su Twitter è stato pubblicato il filmato.