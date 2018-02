ROMA – In pieno giorno a Roma, succede anche questo. Un gabbiano ha appena catturato la sua preda che viene portata sul tetto di un’auto in sosta. Una persona si ferma e riprende la scena scoprendo che il gabbiano si sta mangiando un topo.

Accade in via Bergamo, pieno centro della città, non troppo lontano dall’ambasciata degli Stati Uniti. Poco lontano, in piazza Fiume, e sempre a due passi dal centro, una cornacchia si ciba dei resti dei cadaveri di storni che da tre giorni ricoprono copiosi in alcune zone di Roma, mentre gli esperti dell’Ufficio animali del Comune ancora si interrogano sul perché della strage.

Le due scene macabre (prima la cornacchia, poi il gabbiano) sono state riprese e rilanciate nel video dell’agenzia Dire che segue. Quello che sta succedendo a Roma lo spiega Repubblica che rilancia la notizia: