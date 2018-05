ORLANDO – Tommy è un affettuoso gatto di sei mesi con un cuore grande, troppo grande. E non è una metafora. Il veterinario ha scoperto che questo dolce micino ha una malformazione cardiaca congenita: un difetto del setto ventricolare e un conseguente allargamento atriale che ha fatto sì che i ventricoli gli sporgano dal petto.

A causa di questa patologia molto grave Tommy vivrà, secondo i medici, tra i tre e i cinque anni. Ma per fortuna li vivrà in buona compagnia.

Il gatto era stato accolto appena nato al gattile Pet Alliance of Greater di Orlando, in Florida, insieme al fratello Sammy. Ma mentre questo è stato adottato poco dopo, Tommy è rimasto lì per mesi. E’ stata la volontaria Lisa Krakosky a prendersene particolarmente cura, stregata dall’affettuosità di questo micio.

“Era simpatico, stravagante e super affettuoso, ignorato da chi era alla ricerca di un cucciolo, ancora di più quando si è scoperto che era malato. Mi sono quindi offerta di promuovere la sua adozione, per trovargli al più presto possibile. Ci voleva una persona speciale che aprisse il suo cuore e la casa ad un gatto così bisognoso”.

Alla fine per Tommy è arrivata Anne, anche lei volontaria del Pet Alliance: “Dal primo giorno ha chiesto informazioni su di lui, solo che all’inizio non avrebbe potuto portarlo a casa sua”. Ma dopo qualche tempo è riuscita a portarlo a casa. E non se n’è certo pentita. “Tommy è un gran chiacchierone: appena ti incontra inizia a raccontarti tutta la sua giornata”.

“Anna si è innamorata di Tommy da subito e lo ha adottato due settimane fa”, ha spiegato Lisa al sito Love Meow. “Bisogna essere una persona speciale per aprire il proprio cuore e la propria casa ad un animale con necessità speciali”.