ROMA – A Casa Vissani tornano i menu “Animo” e “Sogno Animo“, in collaborazione con Omina Romana: tutti i dettagli.

A distanza di pochi mesi dal grande successo delle proposte “Animo” e “Sogno Animo”, le eccellenze scendono nuovamente in campo per farvi godere nuove emozioni. L’appuntamento è a Casa Vissani, il ristorante del grande chef Gianfranco Vissani a Baschi, nei pressi di Orvieto in Umbria, sulla riva del lago di Corbara. C’è tempo fino al 31 luglio 2018. Ecco le proposte.

LA PROPOSTA “ANIMO”:

Battuto di gamberoni rossi, limone, thè nero, soia e zenzero (A, B, C, F, G).

Ravioli di branzino con zabaione al caffè e aglio nero, brodo di hamachi (C, D, I, L).

Linguine al pesto, torta pasqualina e focaccia di recco (A, G, H).

Carnaroli alla carbonara con piselli e pesche.

Maialino alla pechinese con mele cotte e passion fruit, goccia di cicotto, soufflè di mele, fegato alla fava di tonka (A, C, G, L).

Fragola… Immagina… Puoi (A, C, F, G, H).

Piccola pasticceria e praline.

Selezioni di 5 calici di vini in abbinamento di Omina Romana (Bellone Brut 2015, Chardonnay 2015, Viognier ars Magna 2014, Ceres 2015, Moscato passito 2013).

LA PROPOSTA “SOGNO-ANIMO”:

Aperitivo in cantina con Viognier 2014 in abbinamento a manicaretti girobraccio.

Proposta Animo con selezione di vini Omina Romana inclusi (5 tipologie al calice).

Pernottamento in camera Deluxe Superior con prima colazione in camera dalle ore 8.00 alle ore 10.00.

COSTI

ANIMO: € 130,00 a persona anziché € 230,00 (solo nei giorni di lunedì, martedì e domenica).

SOGNO-ANIMO: € 600,00 a coppia anziché € 780,00 con selezione di vini inclusi, extra esclusi. (Occasione dedicata con check-in il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato).

Per maggiori informazioni: clicca qui.