ROMA – Capodanno è a Casa Vissani. Il prossimo 31 dicembre torna “Hollyfood“, la grande festa di fine anno nel rinomato ristorante del grande chef Gianfranco Vissani.

L’appuntamento gastronomico per antonomasia, dove ad attendervi ci sarà non solo un menu da leccarsi i baffi, ma anche una location stupenda, a Baschi, in Umbria, sulla riva del lago di Corbara.

ECCO IL PROGRAMMA DI HOLLYFOOD:

–STUZZICHINI DI BENVENUTO ORE 20.30 (SALA JAZZ E CANTINA).

–MENU AL TAVOLO ORE 21.00.

Triglia battuta alla farina di lenticchie, limone con verde alle lamelle di tartufo nero, gocce di senape

Astice con aglio in camicia cotto sotto la cenere, passion fruit, nero di seppia, romaneschi e caviale

Costoletta di capretto, frittatina di vinacce, cioccolatino di gobbi alla parmigiana e polpettine

Passatelli all’aceto balsamico saltati con mirepoix di sogliola e ananas, brodo di sogliola

Cannellone di zucca gialla e anatra croissette con alchermes e spugna di amaretto

Maialino alla pechinese, acqua di rapa rossa con ricotta e spinaci al tartufo bianco, cremino di mango

Torrone di pistacchi e tartufo nero, mandorle, vongole veraci e papaia

Cioccolato bianco, pepe del Nepal e anacardi, velluto di more, wafer di melograno, bolle di acqua blu

–SPETTACOLO PIROTECNICO IN GARDEN ORE 00.00.

Lenticchie soffiate con mirepoix di cotechino, sopra marshmallow di fragole scottate

–LIVE MUSIC FINO A TARDA NOTTE.

–lL COSTO DI “HOLLYFOOD” 2017 € 280,00 PER PERSONA VINI ED EXTRA ESCLUSI. (La scelta dei vini potrà avvenire liberamente attraverso la nostra carta oppure affidandosi ad una nostra selezione di 5 tipologie).

–OPZIONE “SOGNO HOLLYFOOD” 2017 (CON PERNOTTAMENTO). LE VARIE POSSIBILITA’ IN DELUXE SUPERIOR. LE DATE: 29/30 e 31 DICEMBRE. 30/31 DICEMBRE e 1 GENNAIO. 31 DICEMBRE, 1 e 2 GENNAIO. SOGNOHOLLYFOOD2017 COMPRENDE: 3 NOTTI IN CAMERA DELUXE SUPERIOR, CENA PER 2 PERSONE PER IL 31 DICEMBRE 2017, COLAZIONE IN CAMERA TUTTE LE MATTINE. Il costo dell’Occasione SognoHollyFood sarà di € 1.280,00 anziche di 1.390,00 a coppia (vini esclusi).

Non vi resta che correre a prenotare il vostro posto!