ROMA – L’estate è alle porte e a Casa Vissani è tempo di novità. Dal 1° giugno al 14 Settembre 2019, tutti i giovedì, venerdì e sabato, a partire dalle ore 19, il ristorante dello chef umbro a Baschi vi aspetta per “l’Aperidivo OredOro” nella terrazza più esclusiva dell’Umbria.

Un appuntamento in stile pop, rock e classic, accompagnato da musica live coordinata dal maestro Alberto Laurenti, dove prendono vita gli assaggi di Vissani o ancora, le grandi novità per il dopo-OredOro come “Pizza & Cocktail”, nel garden vista lago.

Tra le altre novità il nuovo menu à la carte – dal 20 Giugno 2019 (disponibile a pranzo e a cena a Casa Vissani sia in sala Rock che Classic). Il cambiamento batte sul palato dove i nuovi arrivi scolpiscono ancora la storia e il futuro della ristorazione italiana. Molte le novità tra cui la proposta “Contatto” e “Contatto Lunch” (servite in sala Rock in abbinamento ai vini dell’azienda Barberani) oppure la tanto attesa new entry, ovvero la “Proposta Creazioni di Stagione”, che arricchisce ancor di più l’offerta, dando possibilità di scelta o del singolo piatto oppure, prendendoli tutti, di andare a comporre una proposta ad hoc per gli amanti del genere. Per chi non può fare a meno delle coccole e quindi del dolce, in arrivo sulla nuova carta di Casa Vissani i sette dolci ispirati a 7 stili musicali.

Quest’anno la Ferragosto Night (prossimo 14 agosto, ore 20,30) accoglie i 40 anni di attività Vissani. La grande festa dell’estate sarà ancora più cool. Fra vecchie glorie e nuove leve, Casa Vissani si colora di sapori. E allora, calza il tuo jeans e fatti trasportare dall’esperianza live. Tante chicche solo per te. Il segreto? Partecipare, partecipare, partecipare. Le porte dell’accoglienza e della cucina di uno dei templi della ristorazione italiana sono spalancate per chi pretende solo il meglio del meglio del food.