ROMA – Il prossimo 24 maggio a Casa Vissani sarà disponibile un nuovo menu à la carte. Appuntamento imperdibile per chi vuole vivere un’esperienza di alta cucina e puro relax nel ristorate del famoso chef sulla riva del lago di Corbara, nei pressi di Orvieto, in Umbria. Un luogo unico, dove si realizzano piatti raffinati, che uniscono innovazione e rispetto per la tradizione italiana. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Il 25 maggio a Casa Vissani torna invece la proposta “Territori“, per scoprire il meglio delle eccellenze italiane in tavola. In questa occasione sarà possibile apprezzare le specialità di 4 regioni: Umbria, Campania, Lombardia e Piemonte.

Ecco il menu di “Territori” (25 maggio 2018):

Aperitivo in Cantina con Cicchetti girobraccio e bollicina

UMBRIA

Liquido di lenticchie con lenticchie soffiate, polvere di olio di oliva e parmigiano di vacca rossa

Vino in abbinamento: Luigi e Giovanna – Barberani

Olio in abbinamento: frantoio Cipolloni

CAMPANIA

Ravioli con scarola, uvetta e pinoli, pere, pezzogna agli agrumi

Vino in abbinamento: Devon – Greco di Tufo – Antonio Caggiano

Olio in abbinamento: Madonna dell’Olivo

LOMBARDIA

Cubi di milanese al pan brioches, riso soffiato allo zafferano e acciughe, animelle di vitella tostate

Vino in abbinamento: Rosè Brut – Monsupello

Olio in abbinamento: oleificio Vanini Osvaldo

PIEMONTE

Zuppa inglese alle foglie di banana con ganache di fondente al pepe nero

Vino in abbinamento: Caluso Passito – Ferrando

Ospite d’Onore

Carnaroli alla carbonara con piselli e pesche

Musica Live con Ladies&Gentlemen

Costo a persona € 130,00 vini inclusi (extra esclusi).

Per leggere anche tutti gli articoli su Gianfranco Vissani CLICCA QUI.