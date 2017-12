ROMA – Casa Vissani sempre più digital. Il prossimo 6 dicembre arriva il “Grande Portale del Piacere“, il nuovo portale totalmente rivoluzionato. Tanti i contenuti ghiotti, che potranno essere selezionati e prenotati direttamente da chi avrà il privilegio di gustare le delizie della cucina del grande chef Gianfranco Vissani.

Modernità e immediatezza sono le parole che meglio descrivono questa rivoluzione nel mondo della ristorazione. Un nuovo modo di essere e di volere l’eccellenza culinaria in tempo reale.

Nuovissimo anche il sistema di prenotazione: in pochi click l’utente diventa protagonista del suo nuovo viaggio verso Casa Vissani. Le conferme vengono effettuate, oltre che via e-mail, anche con un sistema avanzato di sms. Il tutto avrà un posto speciale nel calendario dello smartphone.

Pochi giorni dopo l’uscita del nuovo portale, seguirà anche il percorso di rinnovo dell’App di Casa Vissani (sia per Apple Store che Google Play). Un’applicazione più fresca e snella con cui ogni cliente, effettuando la sua prenotazione, avrà diritto ad un vantaggio del 10% sulla “Proposta ThreeLevels”, “Menu a Là Carte” e “Hotellerie”.

Ma attenzione, le innovazioni a Casa Vissani non sono solo tecnologiche! Gli amanti del vino potranno godere della nuova combinazione per la “Proposta Entry Level”, denominata “ConTatto Lunch” e “ConTatto”, con l’indiscussa cantina Arnaldo Caprai, tra le più rinomate al mondo (in partnership con le seguenti etichette: Metodo Classico Brut, Montefalco Rosso Vigna Flaminia Maremmana DOC, Collepiano Montefalco Sagrantino DOCG). Che cosa aspettate? Non vi resta che correre a prenotare!