ROMA – Assapora i territori d’Italia a Casa Vissani: dal 20 aprile al 29 giugno il ristorante dello chef più famoso d’Italia, Gianfranco Vissani, ti aspetta per un viaggio gastronomico imperdibile.

Menu dal sapore inedito e conviviale, che raccontano attraverso l’indiscussa conoscenza del maestro Vissani la meraviglia del nostro Paese. Il meglio del meglio della gastronomia tricolore nella splendida location di Casa Vissani a Baschi, nei pressi di Orvieto, in Umbria, sulla riva del lago di Corbara.

Le varie regioni italiane sono associate a un piatto e a un vino. Si va dall’Abruzzo con sogliola dell’adriatico e ostriche all’olio di oliva, purea di fave fresche all’arancia, abbinato al Trebbiano d’Abruzzo – Masciarelli, al Friuli Venezia Giulia assaporando la brovada con salame, salsa di mango e salvia, non senza un Ciallabianco – Ronchi di Cialla.

Per giocare in casa e celebrare l’Umbria pollo alla cacciatora, pomodori essiccati al peperoncino, finocchi alla senape, acqua di cavolo nero e rapa rossa alle pesche, in abbinamento con il Sagrantino Collepiano – Arnaldo Caprai.

Ravioli con scarola, uvetta e pinoli, pere, pezzogna agli agrumi per la Campania, branzino al sale con patate all’olio di oliva, capellini crudi di carbonara alle pesche per il Lazio. Per assaporare il Piemonte c’è la zuppa inglese alle foglie di banana con ganache di fondente al pepe nero e Caluso Passito – Ferrando. Ma la lista non è finita!

-Prezzo per questi viaggi unici e indimenticabili: € 130,00 vini inclusi (extra esclusi).