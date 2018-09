ROMA – A Casa Vissani arriva la nuova proposta “Three Levels Autunno”. L’appuntamento è per il prossimo giovedì 27 settembre nel ristorante del famoso chef umbro a Baschi, in Umbria.

Impossibile conoscere in anticipo i dettagli del menu. Per farlo bisogna essere lì. I first tester scopriranno in diretta le delizie della stagione autunnale. “Vogliamo lasciare un segno. Se vuoi cambiare il mondo insieme a noi ti aspettiamo” spiega Luca Vissani via social.

Casa Vissani è il luogo dove si realizzano piatti raffinati, dal gusto unico, che uniscono innovazione e rispetto per la tradizione italiana, valorizzando i prodotti del territorio. Per godersi al meglio quest’esperienza di puro piacere è possibile anche soggiornare in splendide camere così da poter scoprire l’Umbria e le sue meraviglie.

Per chi è allergico o intollerante al glutine e non vuole rinunciare al piacere di un pasto gourmet basterà specificarlo in fase di prenotazione. Ci sarà la massima attenzione per il massimo del gusto. Inoltre, per stimolare i giovani palati c’è una grande notizia: a Casa Vissani tutti i ragazzi al di sotto dei 10 anni sono graditi ospiti sia del ristorante che dell’hotel. (Queste le condizioni e il menu a loro dedicato).