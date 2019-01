ROMA – Imperdibile inverno a Casa Vissani con le proposte Umbria Winter e Rosso San Valentino. Nel ristorante dello chef umbro relax e meraviglie culinarie vi attendono per trascorrere giorni da sogno. Il tutto non senza aver scoperto il meglio dell’Umbria. Tra le località che potete visitare nelle vicinanze: Civitella del Lago, Baschi, Lago di Corbara, Alviano, Orvieto, Todi, Perugia, Assisi, Gubbio, Spoleto, Foligno, Terni, Civita di Bagnoregio.

LE PROPOSTE #UmbriaWinter (31 gennaio-31marzo 2019)

-(Arrivo venerdì, sabato e domenica partenza)

Check-in tutti i venerdì dalle ore 16.00

Pernottamento per 2 persone in Deluxe Essential Esclusiva per #UmbriaWinter5 per 2 notti comprensivo di prima colazione in camera

Check-out tutte le domeniche dalle ore 11.00

5% di vantaggi al ristorante di Casa Vissani sulla proposta Vissani Three Levels, dal menu à la carte e dalla carta dei vini (Baby Friend incluso).

–(Arrivo giovedì, venerdì, sabato e domenica partenza)

Check-in tutti i giovedì dalle ore 16.00

Pernottamento per 2 persone in Deluxe Essential Esclusiva per #UmbriaWinter15 per 3 notti comprensivo di prima colazione in camera

Check-out tutte le domeniche dalle ore 11.00

15% di vantaggi al ristorante di Casa Vissani sulla proposta Vissani Three Levels, dal Menu à la Carte e dalla Carta dei Vini (Baby Friend incluso)

Occasione #UmbriaWinter5

Costo dell’occasione per 2 giorni € 380,00 a coppia anziché € 420,00

(pranzo o cena, vini ed extra esclusi dove applicare il 5% di vantaggi)

Occasione #UmbriaWinter15

Costo dell’occasione per 3 giorni € 570,00 a coppia anziché € 630,00

(pranzo o cena, vini ed extra esclusi dove applicare il 15% di vantaggi)

PROPOSTA SAN VALENTINO per un 14 febbraio indimenticabile. L’appuntamento è alle 20.30. Anche in questo caso è possibile pernottare a Casa Vissani

Aperitivo in Cucina e Cantina

Bollicina Barrage – Cantine Neri con i cavalieri dei cicchetti

Proposta Rosso San Valentino (al tavolo)

Ravioli di gamberi bianchi con ricotta e spinaci al limone, peperoni rossi, acqua di rapa bianca al tartufo nero e acciughe

Crudo di piccione, ostriche, farina di mirtillo e aglio nero con champignon

Cappelletti alla soia e zenzero, delicato di gobbi e cannella, calamari sotto la brace

Cilindri di pasta bianca ai gamberoni rossi e mirepoix di zucchine alla mentuccia, salsa di pomodoro, basilico e pepe nero

Carrè di agnello alle erbe fini, bamboo, tapioca fritta, uova di seppia con ragù di chianina e vacca rossa

Meringhe, fragole e savoiardi al fondente amaro, riduzione di vino rosso e wasabi

Piccola Pasticceria

Musica Live

Proposta Rosso S. Valentino (4 Pietanze) € 120,00 (vini Esclusi)

Proposta Rosso S. Valentino (6 Pietanze) € 180,00 (vini esclusi)

Per avere maggiori Info sul San Valentino a Casa Vissani clicca qui.