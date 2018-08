ROMA – A Casa Vissani le emozioni non finiscono mai. In esclusiva assoluta, fino al 20 settembre 2018, è possibile consultare on line la nuovissima carta dei vini presente nel ristorante del famoso chef umbro.

Pop, rock, classic e jazz: 4 sezioni che faranno sognare gli amanti del vino. Il meglio del meglio dall'Italia e dal mondo. Antinori, Arnaldo Caprai, Banfi solo per elencare alcune aziende. Ma la lista è lunga.

E per il prossimo 14 agosto non perdere l’appuntamento con la Ferragosto Night di Casa Vissani.

Ecco il menu della serata:

Bacco Isola Felice

Selezione di bollicine e vini nazionali, birra, bibite biologiche

Tra cicchetti e vegetali

Stuzzichini di pesci prelibati e verdure

Prosciutti in batteria

Prosciutti: Amatriciano, San Daniele, Cinta Senese e Balzone… Melodia di bresaola e salami Felino e Varzi, gustosa al forno a legna, gnocco fritto e piadine live

Partecipazione e degustazione

“Orecchiette con broccoli romaneschi e salsiccia”

Preparazione live e degustazione

Riso carnaroli con pomodori arancioni arrosto alla mentuccia e pecorino

Carni e brace

Scottona e salsicce al barbeque, coscio di angello allo spiedo, stecca di vitella soia e zenzero

Dolce da gustare

Buffet dei dolci e frutta fresca

Gelati

Carretto dei gelati con cialde calde fatte al momento

Open bar e cocktails di Mercury Events

Musica Live con Enrico Lotterini e i Rumba de Mar Production

Arredo OrvietoArte

AniMaArt insieme all’artista Anna Maria Maciechowska che si racconta attraverso le sue splendide Opere

Costi:

Ferragosto Night

Costo a Persona € 120,00 (vini inclusi, extra esclusi).

Ferragosto Night con Pernottamento in Camera Deluxe Superior

Costo a Coppia € 495,00 (vini inclusi extra esclusi).

Inoltre, fino al primo settembre non dimenticare l’appuntamento con l’AperiDIVO del giovedì, venerdì e sabato (dalle 19 alle 21). Prezzo: € 35,00 a persona (extra esclusi), solo su prenotazione.