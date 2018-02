ROMA – “Sono pericolosi, sono delle autentiche sette. Pensino alla salute dei loro figli“: Gianfranco Vissani torna a scagliarsi contro i vegani nel corso di un’intervista con Quotidiano.net a firma di Mauro Bassini. Lo chef umbro specifica:

“Ora ci sono pure i fruttariani, quelli che vivono con una melina al giorno. Sa dove dovrebbero andare questi? Figuriamoci, io non sopporto nemmeno le mamme che vanno dal macellaio a comprare la bistecchina e dicono: mi raccomando, magra, è per il bimbo. Ma il grasso serve, dà morbidezza e sapore, mica uccide. È sempre una questione di misura. E di intelligenza”.

Vissani non ha solo a cuore la battaglia contro i vegani, ma anche e soprattutto la difesa dei prodotti italiani:

Vissani è molto critico sulla realtà attuale del settore in cui opera da decenni:

Per lo chef è colpa anche di una parte dei suoi colleghi. Quanti dovrebbero essere gli stellati in Italia? Vissani è drastico:

“Cinque o sei, massimo dieci. Invece sono infinitamente di più. Nelle cucine si lavora con bisturi, pinzette, schiumette, si fanno i gelati con l’azoto. Non sappiamo più che sapore deve avere uno stinco, un capretto, una guanciola. Abbiamo perso uno dei cinque sensi: il gusto. Tutti fanno cotture sotto vuoto, a bassa temperatura, che sono il più grande schifo del mondo, servono solo a risparmiare carne, ammazzano sapori e consistenze, tutto sa di bollito. Anzi, non sa di nulla, perché il bollito vero è buonissimo, quando non è fatto a bassa temperatura”.