ROMA – Casa Vissani propone un menu imperdibile per Pasqua 2019. L’appuntamento è il prossimo 21 e 22 aprile nel ristorante dello chef umbro a Baschi, non lontano da Terni e Orvieto. Ad attendervi una festa all’insegna delle eccellenze enogastronomiche. E’ possibile scegliere fra due opzioni: la proposta “Rompi” e quella “Vinci”, che corrispondono anche al nome dell’uovo di Pasqua in vendita per l’occasione a Casa Vissani.

MENU DI PASQUA

Aperitivo in Cantina con cicchetti girobraccio e bollicina

Insalata di fagiolini neri crudi, coniglio alla canna bruciata, pizzoccheri al burro rosso

Cappesante con carote baby, acqua di soia e zenzero e zucchine, rape rosse all’aceto di Josko

Fettuccine al quadrato con gamberoni rossi e carciofi alla mentuccia, olio, pecorino e nero di seppia

Cannelloni di pasta di grano saraceno, pomodori al basilico, melanzane, cubi di rapa bianca e branzino al cavolo nero

Capretto con polenta di marano all’arancia, porro brasato, ravioli di gamberi bianchi all’ ananas e macadamia

Gelato di pesche e yogurt con mango e biscotto alla genovese, ganache di cioccolati, farina di lamponi

Piccola Pasticceria e Praline dedicate alla Pasqua

PROPOSTA ROMPI

4 portate € 120,00 a persona (vini ed extra esclusi)

PROPOSTA VINCI

6 portate € 160,00 a persona (vini ed extra esclusi)

PROPOSTA PASQUA + PERNOTTAMENTO (Una notte)

Aperitivo in Cantina con cicchetti girobraccio e bollicina

Pranzo o Cena di Pasqua con Proposta Rompi (4 pietanze a scelta)

Pernottamento in Deluxe Superior del 20 o 21 aprile

Colazione di Pasqua in Camera

Costo a Coppia € 470,00 anziché € 510,00 (vini ed extra esclusi)

PROPOSTA PER DUE NOTTI

Aperitivo in Cantina con cicchetti girobraccio e bollicina il 21 Aprile

Pranzo o Cena di Pasqua con Proposta Vinci (proposta completa)

Pernottamento in Deluxe Superior per 2 notti

Colazione di Pasqua in Camera del 21 Aprile

Costo a Coppia € 780,00 anziché € 840,00 (vini ed extra esclusi)