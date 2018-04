ROMA – Primo maggio a Casa Vissani: un’esperienza di alta cucina e di puro relax. Il ristorante del famoso chef Gianfranco Vissani resterà aperto il giorno della festa dei lavoratori. Ma ci sono anche altre due aperture straordinarie. Il 29 aprile (sera) e il 30 aprile (pranzo).

L’appuntamento è a Casa Vissani, nei pressi di Orvieto in Umbria, sulla riva del lago di Corbara. Un luogo incantato dove si realizzano piatti raffinati, dal gusto unico, che uniscono innovazione e rispetto per la tradizione italiana, valorizzando i prodotti del territorio. A Casa Vissani potrete anche soggiornare in splendide camere, per scoprire l’Umbria e le sue meraviglie.

