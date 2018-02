ROMA – Non sai come stupire il tuo partner per San Valentino? La risposta è una: Casa Vissani. Il rinomato ristorante dello chef Gianfranco Vissani propone tre giorni di puro piacere all’insegna del buon cibo e del fascino di una location da sogno sul lago di Corbara, a Baschi, in Umbria. Un’esperienza di alta cucina e di puro relax, perfetta per trascorrere la festa degli innamorati. Per gustarvi la vostra proposta ThreeLevels Tentazioni Amorose potete scegliere tra tre giorni diversi: 10, 14, 17 febbraio.

La scelta è tra le opzioni: 1° Livello (4 portate a scelta € 120,00 per persona), 2° Livello (6 portate a scelta € 180,00 per persona), 3° Livello, (proposta Completa € 250,00 per persona).

Ecco la proposta:

-Aperitivo in Cantina

Amore rosè di Barberani e Bacetti giro braccio.

-ThreeLevels Tentazioni Amorose

Lastre di semi di girasole con carne cruda al passion fruit, muschio brasato.

Zucca gialla sotto la cenere con vongole veraci crude, nero di seppia, specchio di soia e zenzero.

Millefoglie di ventresca di tonno, avocado e pepe del Nepal con caviale, gelato di yogurt al tè nero.

Triglia, rapa di sedano, capperi e manioca.

Ravioli di cappesante battuti con carciofi e mentuccia.

Carnaroli al caffè e limone con farina di ghiande.

Plin alla birra, groviera e cipolla, melograno, brodo di amachi.

Carrè di agnello alle erbe fini, arancia senapata e fave e King Crab.

Cuore di ganache, wafer di nocciole alla menta.

Piccola Pasticceria e Praline.

Il tutto con musica Live di Ladies & Gentlemen.

C’è anche la possibilità di dormire a Casa Vissani. La proposta prevede: aperitivo in cantina con “Amore e Bacetti Giro Braccio”, il ThreeLevels Ad Hoc (5 pietanze a scelta), il pernottamento in Deluxe Superior con colazione in camera. Costo a coppia € 540,00 anziché 620,00 (vini ed extra esclusi).

Inoltre: a Casa Vissani tutti i ragazzi al di sotto dei 10 anni sono graditi ospiti sia del ristorante che dell’hotel. Cosa aspetti? Non ti resta che prenotare il tuo posto!