Oroscopo del 10 febbraio 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): colpo di fulmine.



Giove e Plutone congiunti in Capricorno vi spingono . ma è un errore – a dar prova eccessiva di potere e autorità. In voi sono già molto presenti per cui evitate di farvi travolgere dall’ebbrezza del potere poiché, in seguito, si ritorcerebbe contro di voi. E possibile, tuttavia, anche il contrario: lavoro o vita privata, qualcuno potrebbe esercitare il potere su di voi. Amore: in coppia, siete pronti a ravvivare la fiamma dei sentimento, a migliorare l’organizzazione del quotidiano! Soli: colpo di fulmine inatteso ma prima di dare il via a una storia sistemerete alcune cose in sospeso con un/a ex.

