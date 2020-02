Oroscopo del 12 febbraio 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): un incontro importante.

In giornata avete un incontro importante o dovete affrontare una conversazione delicata? Evitate che l’inquietudine prenda il sopravvento poiché direte le cose giuste e tutto andrà alla grande. L’atteggiamento migliore è quello di essere un po’ vaghi ma è nel vostro interesse se non volete che l’altro/a si senta pressato. Amore: in coppia, fate progetti per l’imminente festa di San Valentino con l’obbiettivo di rinnovare il reciproco impegno. Soli: attrazioni a gogo ma non avrete intenzione di fare una scelta. E’ davvero ciò che volete?

