Oroscopo Leone 3 febbraio 2020. Caterina Galloni: conversazioni confuse

ROMA – Oroscopo del 3 febbraio 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): conversazioni confuse.

Con Mercurio in Pesci è probabile che dovrete discutere di denaro con una persona ed è altrettanto probabile che l’ultima parola non sia vostra. Resterà sempre quacosa in sospeso, qualcosa a cui penserete parecchio dopo la conversazione e non sul momento. In generale non sarete sicuri di ciò che dirà chi avete di fronte ed è consigliabile mettere in dubbio le sue parole. Amore: in coppia, le conversazioni odierne sono poco romantiche, parlerete di questioni pratiche. Soli: sembra che la persona che vi attrae prenda tempo, non si decida ad andare al sodo.

