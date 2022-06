Abraham Yehoshua, chi era. E’ morto questa mattina all’età di 85 anni Abraham Yehoshua, uno dei più grandi scrittori israeliani contemporanei. Lo ha annunciato l’ospedale Ichilov di Tel Aviv. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio.

Il premier Mario Draghi, in visita in Israele, durante le dichiarazioni congiunte con il primo ministro Bennett, ha fatto le condoglianze da parte del governo e dell’Italia per la scomparsa del grande scrittore

“Israeliani e palestinesi sotto lo steso tetto”

Per decenni Yehoshua era stato un fervente paladino di una soluzione negoziata del conflitto fra Israele ed i palestinesi, assieme con due altri celebri scrittori israeliani: Amos Oz (deceduto nel dicembre 2018) e David Grossman. Perseguiva, con disperata ambizione, il sogno di vedere israeliani e palestinesi riuniti “sotto lo stesso tetto, sotto un unico cielo”.

Nel tempo i tre erano divenuti un punto di riferimento costante per la sinistra sionista ed il loro parere era stato spesso richiesto – in Israele e all’estero – sugli avvenimenti correnti. In Italia Yehoshua era molto amato, la traduzione della quasi totalità quasi tutti i suoi libri conferma un’attenzione e un rispetto sempre altissimi.

I libri: dal Signor Mani e L’amante al Responsabile delle risorse umane

Fra questi: ‘Il signor Mani’, ‘Viaggio alla fine del millennio’, ‘Elogio della normalità’, L’amante’, ‘Fuoco amico’, ‘Un divorzio tardivo’ e ‘La figlia unica’, ‘Il responsabile delle risorse umane’.

Dopo un matrimonio durato oltre 50 anni nel 2016 era rimasto vedovo, cosa che lo aveva molto prostrato. Nelle ultime interviste, rilasciate mentre sapeva di essere gravemente ammalato, aveva affermato di attendere la morte con serenità.

Anche se si diceva molto preoccupato per il futuro politico e sociale di Israele. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio in un cimitero laico a sud di Haifa. Yehoshua lascia tre figli e sette nipoti.