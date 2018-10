HELSINKI – Lo scrittore finlandese Arto Paasilinna, noto in tutto il mondo per il suo romanzo ‘L’anno della lepre’ che in Italia ha venduto finora oltre 120.000 copie, è morto. Aveva 76 anni.

Malato da tempo, Paasilinna è deceduto il 15 ottobre in una casa di riposo vicino a Helsinki. Tra le sue opere più importanti, pubblicate in Italia da Iperborea (che dal 1994 a oggi ha pubblicato 17 titoli) anche ‘Piccoli suicidi tra amici’ e ‘Il migliore amico dell’orso’.

Definito da critici e lettori l’inventore del genere “umoristico-ecologico”, vista la sua vicinanza ai temi ambientali e naturalistici, Paasilinna ha ironizzato con sottile umorismo su qualunque tema, anche e soprattutto su quelli più complessi e drammatici. Le sue storie tragicomiche sulla vita nel Grande Nord, insieme alla sua acuta visione della società finlandese, allo stesso tempo amara e divertente, sono diventate un cult per diverse generazioni di lettori.

Ex boscaiolo diventato giornalista e scrittore, originario della regione settentrionale della Lapponia finlandese, Paasilinna ha venduto quasi dieci milioni di libri nel corso di 50 anni. Autore di culto già dai tempi dei suoi esordi negli anni Settanta, deve il successo al suo stile divertente, ironico e dissacrante, alle sue narrazioni tragicomiche e ai personaggi bizzarri, clowneschi e originali che ha creato in ogni romanzo.

Apprezzato dentro e fuori la Finlandia, è stato l’unico scrittore nazionale a essere tradotto in quarantacinque lingue e si è affermato come uno degli scrittori nordici contemporanei più letti e amati, in particolare in Italia e in Francia, dove si può parlare di un vero e proprio “caso Paasilinna”, grazie allo straordinario successo ottenuto dal primo romanzo ‘L’anno della lepre’ e continuato con i successivi, fra i quali ‘Il bosco delle volpi’, ‘Il mugnaio urlante’, ‘Il figlio del dio del Tuono’, ‘Lo smemorato di Tapioca’, ‘I veleni della dolce Linnea’, ‘Piccoli suicidi tra amici’, ‘Emilia l’elefante’ (2018), e molti altri.