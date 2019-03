ROMA – Era stato annunciato come il libro evento del 2018 e “Becoming”, l’autobiografia di Michelle Obama, con oltre 10 milioni di copie si appresta a diventare il bestseller più venduto di sempre. Pubblicato nel novembre 2018, ha raggiunto immediatamente la vetta delle classifiche dei bestseller, vendendo il primo giorno di uscita nelle librerie canadesi e americane, 725.000 copie.

Vendite che continuano a salire: secondo l’editore di Becoming, Penguin Random House, da quando è uscito il libro ha venduto più di 10 milioni di copie e potrebbe diventare l’autobiografia di maggior successo di sempre. In “Becoming”, Michelle Obama racconta la sua vita: da quando era bambina nel South Side di Chicago alle aule dell’Università di Princeton, l’incontro con Barack, gli otto anni alla Casa Bianca come First Lady e il ruolo di madre per Sasha e Malia.

A rafforzare la popolarità di Michelle e le vendite del libro ha contribuito anche il tour di presentazione in cui l’ex First Lady è stata intervistata da celebrità come Oprah Winfrey, Reese Witherspoon e Sarah Jessica Parker. (Daily Mail)