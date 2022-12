Caravaggio allo specchio tra salvezza e dannazione: il testo dello scrittore Sergio Rossi

Lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 17.00 presso l’Accademia Nazionale di San Luca (piazza dell’Accademia di San Luca, 77, Roma) sarà presentato il volume di Sergio Rossi Caravaggio allo specchio tra salvezza e dannazione. Alla presenza dell’autore, introdurrà l’opera Claudio Strinati ed interverranno Marco Bussagli, Stefania Macioce e Rodolfo Papa.

In Caravaggio allo specchio tra salvezza e dannazione, Rossi intende sfatare l’immagine di un pittore attaccabrighe e illetterato, che dipinge solo quello che ha davanti agli occhi, violento, assassino, pederasta, filo luterano se non addirittura miscredente, che ancora continua a circolare in troppa cattiva letteratura su di lui. Al contrario dal libro emerge il profilo di un artista colto, assolutamente inserito all’interno della Weltanschauung della sua epoca ed allo stesso tempo cattolico e peccatore, come del resto molti artisti prima e dopo di lui, da Michelangelo a Pasolini. E “lo specchio” cui si riferisce il titolo non è quello in cui ci si riflette esteriormente, ma piuttosto lo specchio dell’anima, cui Caravaggio attinge alla sua disperata ricerca del perdono, quello divino e quello papale, inseguiti fino all’ultimo istante della sua vita.

Ed è proprio in quest’ottica che ampio spazio del volume è dedicato al tema degli autoritratti, dal giovanile Bacchino malato al tardissimo David e Golia (entrambi della Galleria Borghese). Quest’ultimo quadro Rossi lo interpreta come una doppia autoidentificazione: come Golia, cosa da tutti accertata, ma anche come David, in una sorta di rito di auto espiazione dei propri peccati. Ma il volume si segnala anche per un’attenta analisi stilistica ed iconologica delle opere, sempre inserite nel contesto sociale e culturale in cui sono state prodotte, con alcune importanti nuove attribuzioni che fanno di questo libro uno degli studi più innovativi e stimolanti su questo grandissimo artista.