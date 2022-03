Dacia Maraini chi è, età, dove e quando è nata, dove vive, marito, Alberto Moravia, figlio, padre, vita privata. E’ una delle scrittrici italiane più conosciute di tutti i tempi. Cerchiamo di conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, padre, madre, la biografia di Dacia Maraini

Dacia Paola Maraini è nata a Firenze il 13 novembre 1936. Allo stato attuale ha dunque 85 anni. E’ del segno zodiacale dello Scorpione.

Primogenita dell’antropologo, orientalista e scrittore fiorentino Fosco Maraini e della pittrice e gallerista palermitana Topazia Alliata, appartenente per parte paterna al ramo siciliano dell’antico casato pisano degli Alliata, ovverossia gli Alliata di Salaparuta.

Il nonno paterno della futura scrittrice fu lo scultore e critico d’arte romano d’origini ticinesi e genovesi Antonio Maraini (1886-1963), deputato del Partito Nazionale Fascista dal 1934 al 1939, nonché stretto collaboratore del gerarca Achille Starace e principale fautore delle politiche artistico-culturali del regime fascista, mentre la nonna paterna fu la scrittrice inglese, nata nell’allora Ungheria asburgica e d’origini in parte polacche, Yoï Crosse (1877-1944); il nonno materno fu il gastronomo Enrico Maria Alliata di Villafranca (1879-1946), proprietario della rinomata azienda vinicola Corvo ed ultimo signore delle antiche cantine di Casteldaccia, mentre la nonna materna fu Oria Maria Amelia “Sonia” Ortúzar Ovalle de Olivares (1892-1981), una cantante lirica, che però non poté esordire, figlia d’un diplomatico cileno.

Dacia trascorse l’infanzia in Giappone, dove i genitori vi si erano stabiliti nel 1939, e dove nacquero le sue sorelle Yuki e Antonella, detta Toni. A seguito della caduta del fascismo e susseguente dichiarazione dell’armistizio di Cassibile nel 1943, con cui dunque l’Italia spezzava i suoi legami con l’Asse, la famiglia venne internata in un campo di concentramento dalle autorità giapponesi, dove patì la fame.

Soltanto nel 1945 la famiglia riuscì a rientrare in Italia, stabilendosi dapprima in Sicilia, presso la tenuta dei nonni materni, Villa Valguarnera di Bagheria, ed in seguito a Roma. Dopodiché il padre Fosco, da solo, volle tornarsene a Firenze. Questi anni sono raccontati dalla stessa Maraini nel suo romanzo Bagheria.

Dopo la separazione dei genitori, all’età di 18 anni Dacia raggiunse il padre, che nel frattempo si era trasferito nella capitale.

Marito, Alberto Moravia, dove vive, la vita privata di Dacia Maraini

Nel 1959 si sposa con Lucio Pozzi, pittore milanese da cui si divide dopo quattro anni, nel 1963 il matrimonio viene annullato. In seguito fu a lungo compagna di Alberto Moravia, con cui visse dal 1962 al 1978. A Roma stringe una solidale amicizia con molti letterati e poeti, tra cui Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante, Maria Bellonci e lo stesso Moravia, inserendosi a pieno titolo nel circolo letterario del tempo. Molto legata all’Abruzzo, la Maraini vive gran parte del suo tempo a Pescasseroli.

Il figlio perduto da Dacia Maraini

Dacia Maraini ha perso un figlio durante la gravidanza e ha raccontato questa triste vicenda personale in un libro, Corpo Felice. Perdu (questo è il nome del bambino) è stato dentro la sua pancia per sette mesi, ma non è mai nato.