ROMA – Ben vengano i gay perché contrastano la sovrappopolazione. E' la sintesi inesatta che Riccardo Torrescura fa su La Verità, del pensiero di Dacia Maraini. L'attenzione è su un passo di Il diritto di morire, ultima fatica letteraria della scrittrice e libro manifesto a favore dell'eutanasia.

L’autrice spiega così secoli di omofobia e repressione dell’amore omosessuale:

“Probabilmente in passato le comunità erano più deboli, la mortalità infantile era una realtà quotidiana, e quindi per la continuazione della specie era necessario che si facessero molti figli. […] Per questo l’ omosessualità era da considerarsi un delitto contro la comunità, un modo di interrompere la catena della procreazione”.

L’analisi dunque si sposta al giorno d’oggi: in un mondo sovraffollato, spiega Dacia Maraini, l’omosessualità non è più considerata un affronto alla continuazione della specie. Ma per Torrescura è come dire che l’omosessualità è un anticoncezionale e invita al tavolo della polemica il mondo Lgbt.

Questo il passo “incriminato” del libro: