Dante Alighieri e Roberto Benigni: al Quirinale Benigni leggerà il testo del XXV canto del Paradiso della Divina Commedia

Il testo del XXV canto del Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri che sarà recitato da Roberto Benigni al Quirinale. Oggi giovedì 25 marzo infatti è il Dantedì 2021, la giornata dedicata a Dante Alighieri. Per l’occasione Roberto Benigni al Quirinale recita il XXV canto del Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri, alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella e del ministro della Cultura Dario Franceschini.

Quest’anno ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante e l’evento più atteso della giornata avverrà al Quirinale alle 19.10. Roberto Benigni leggerà un canto della Divina Commedia davanti a Sergio Mattarella. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta su Rai 1. Presenta Serena Bortone, interviene il gruppo di musica antica Al Qantarah.

Inoltre questa sera su Rai 3 ci sarà lo speciale dedicato a Dante Alighieri con Roberto Benigni che reciterà e spiegherà il significato del V canto dell’Inferno della Divina Commedia.

Se mai continga che ’l poema sacro

al quale ha posto mano e cielo e terra,

sì che m’ha fatto per molti anni macro,

vinca la crudeltà che fuor mi serra

del bello ovile ov’ io dormi’ agnello,

nimico ai lupi che li danno guerra;

con altra voce omai, con altro vello

ritornerò poeta, e in sul fonte

del mio battesmo prenderò ’l cappello;

però che ne la fede, che fa conte

l’anime a Dio, quivi intra’ io, e poi

Pietro per lei sì mi girò la fronte.

Indi si mosse un lume verso noi

di quella spera ond’ uscì la primizia

che lasciò Cristo d’i vicari suoi;

e la mia donna, piena di letizia,

mi disse: «Mira, mira: ecco il barone

per cui là giù si vicita Galizia».

Sì come quando il colombo si pone

presso al compagno, l’uno a l’altro pande,

girando e mormorando, l’affezione;

così vid’ ïo l’un da l’altro grande

principe glorïoso essere accolto,

laudando il cibo che là sù li prande.

Ma poi che ’l gratular si fu assolto,

tacito coram me ciascun s’affisse,

ignito sì che vincëa ’l mio volto.

Ridendo allora Bëatrice disse:

«Inclita vita per cui la larghezza

de la nostra basilica si scrisse,

fa risonar la spene in questa altezza:

tu sai, che tante fiate la figuri,

quante Iesù ai tre fé più carezza».

«Leva la testa e fa che t’assicuri:

ché ciò che vien qua sù del mortal mondo,

convien ch’ai nostri raggi si maturi».

Questo conforto del foco secondo

mi venne; ond’ io leväi li occhi a’ monti

che li ’ncurvaron pria col troppo pondo.

«Poi che per grazia vuol che tu t’affronti

lo nostro Imperadore, anzi la morte,

ne l’aula più secreta co’ suoi conti,

sì che, veduto il ver di questa corte,

la spene, che là giù bene innamora,

in te e in altrui di ciò conforte,

dì quel ch’ell’ è, dì come se ne ’nfiora

la mente tua, e dì onde a te venne».

Così seguì ’l secondo lume ancora.

E quella pïa che guidò le penne

de le mie ali a così alto volo,

a la risposta così mi prevenne:

«La Chiesa militante alcun figliuolo

non ha con più speranza, com’ è scritto

nel Sol che raggia tutto nostro stuolo:

però li è conceduto che d’Egitto

vegna in Ierusalemme per vedere,

anzi che ’l militar li sia prescritto.

Li altri due punti, che non per sapere

son dimandati, ma perch’ ei rapporti

quanto questa virtù t’è in piacere,

a lui lasc’ io, ché non li saran forti

né di iattanza; ed elli a ciò risponda,

e la grazia di Dio ciò li comporti».

Come discente ch’a dottor seconda

pronto e libente in quel ch’elli è esperto,

perché la sua bontà si disasconda,

«Spene», diss’ io, «è uno attender certo

de la gloria futura, il qual produce

grazia divina e precedente merto.

Da molte stelle mi vien questa luce;

ma quei la distillò nel mio cor pria

che fu sommo cantor del sommo duce.

’Sperino in te’, ne la sua tëodia

dice, ’color che sanno il nome tuo’:

e chi nol sa, s’elli ha la fede mia?

Tu mi stillasti, con lo stillar suo,

ne la pistola poi; sì ch’io son pieno,

e in altrui vostra pioggia repluo».

Mentr’ io diceva, dentro al vivo seno

di quello incendio tremolava un lampo

sùbito e spesso a guisa di baleno.

Indi spirò: «L’amore ond’ ïo avvampo

ancor ver’ la virtù che mi seguette

infin la palma e a l’uscir del campo,

vuol ch’io respiri a te che ti dilette

di lei; ed emmi a grato che tu diche

quello che la speranza ti ’mpromette».

E io: «Le nove e le scritture antiche

pongon lo segno, ed esso lo mi addita,

de l’anime che Dio s’ha fatte amiche.

Dice Isaia che ciascuna vestita

ne la sua terra fia di doppia vesta:

e la sua terra è questa dolce vita;

e ’l tuo fratello assai vie più digesta,

là dove tratta de le bianche stole,

questa revelazion ci manifesta».

E prima, appresso al fin d’este parole,

’Sperent in te’ di sopr’ a noi s’udì;

a che rispuoser tutte le carole.

Poscia tra esse un lume si schiarì

sì che, se ’l Cancro avesse un tal cristallo,

l’inverno avrebbe un mese d’un sol dì.

E come surge e va ed entra in ballo

vergine lieta, sol per fare onore

a la novizia, non per alcun fallo,

così vid’ io lo schiarato splendore

venire a’ due che si volgieno a nota

qual conveniesi al loro ardente amore.

Misesi lì nel canto e ne la rota;

e la mia donna in lor tenea l’aspetto,

pur come sposa tacita e immota.

«Questi è colui che giacque sopra ’l petto

del nostro pellicano, e questi fue

di su la croce al grande officio eletto».

La donna mia così; né però piùe

mosser la vista sua di stare attenta

poscia che prima le parole sue.

Qual è colui ch’adocchia e s’argomenta

di vedere eclissar lo sole un poco,

che, per veder, non vedente diventa;

tal mi fec’ ïo a quell’ ultimo foco

mentre che detto fu: «Perché t’abbagli

per veder cosa che qui non ha loco?

In terra è terra il mio corpo, e saragli

tanto con li altri, che ’l numero nostro

con l’etterno proposito s’agguagli.

Con le due stole nel beato chiostro

son le due luci sole che saliro;

e questo apporterai nel mondo vostro».

A questa voce l’infiammato giro

si quïetò con esso il dolce mischio

che si facea nel suon del trino spiro,

sì come, per cessar fatica o rischio,

li remi, pria ne l’acqua ripercossi,

tutti si posano al sonar d’un fischio.

Ahi quanto ne la mente mi commossi,

quando mi volsi per veder Beatrice,

per non poter veder, benché io fossi

presso di lei, e nel mondo felice!