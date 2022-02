Dario Buzzolan chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, Luisella Costamagna, vita privata, libri. E’ uno degli scrittori italiani più volte candidato al Premio Strega. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, la biografia di Dario Buzzolan

Dario Buzzolan è nato a Torino il 12 ottobre 1966. Allo stato attuale ha dunque 55 anni. E’ del segno zodiacale della Bilancia.

Laureato in filosofia teoretica a Torino con Gianni Vattimo, ha pubblicato diversi romanzi. E’ anche autore televisivo.

Moglie, figli, Luisella Costamagna, Instagram, la vita privata di Dario Buzzolan

Figlio secondogenito di Ugo Buzzolan, è compagno della giornalista Luisella Costamagna, con cui ha avuto un figlio, Davide. Ha un account ufficiale su Instagram, su cui condivide soprattutto post di lavoro.

Libri, programmi tv, la carriera di Dario Buzzolan

Ha pubblicato diversi romanzi, fra cui Dall’altra parte degli occhi, vincitore del Premio Calvino 1998, Non dimenticarti di respirare, tradotto in Francia dall’editore Lattès nel 2002, I nostri occhi sporchi di terra, finalista al Premio Strega 2009, Se trovo il coraggio (Fandango Libri, 2013), Malapianta (Baldini&Castoldi, 2016), La vita degna (Manni Editori, 2018), In verità (Mondadori, 2020), Perché non sanno (Mondadori, 2022). È anche autore della prima traduzione italiana di Following the Equator di Mark Twain (Seguendo l’Equatore, Baldini Castoldi Dalai, 2010).

È inoltre autore dei testi teatrali Target (in scena al Festival del teatro europeo di Nizza) e Visita dell’uomo grigio (in cartellone al Teatro Stabile di Torino nel 2001). Critico cinematografico per la carta stampata e la TV, ha scritto anche saggi sul cinema, fra cui uno su George A. Romero ed è stato consulente del Festival Internazionale del Film di Roma. Ha scritto su diversi periodici, tra cui La Repubblica e Linus. Nel 2002 ha fatto parte della delegazione ufficiale degli scrittori invitati a rappresentare l’Italia al Salon du Livre di Parigi.

Nel 2004 e 2005 è stato coautore e conduttore del programma Anni luce in onda su LA7. Capo autore del programma Agorà, in onda su Rai 3, dal 2010 al 2017, è stato autore di numerosi programmi televisivi, tra cui Le parole della settimana di Massimo Gramellini, M di Michele Santoro, Cartabianca di Bianca Berlinguer.