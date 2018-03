“E’ successo a te”. Francesco Saverio Vetere presenta il nuovo libro di Gianni Dell’Aiuto

ROMA – Si intitola “E’ successo a te” il nuovo libro di Gianni Dell’Aiuto, autore di origine toscana, ma da anni trapiantato a Roma, dove svolge la professione di avvocato.

Il romanzo è stato lanciato ieri, mercoledì 7 marzo, nell’incantevole cornice dello Zodiaco, dall’alto di uno dei più bei panorami di Roma. La presentazione è stata affidata a Francesco Saverio Vetere, segretario generale Uspi, Unione Stampa Periodica Italiana, e docente universitario.

Dopo il suo primo libro, “Cronache da ultima pagina“, in cui narra vicende giudiziarie, Gianni Dell’Aiuto ha pubblicato questo romanzo per i tipi di Efesto, che mescola presente e passato in un’unica vicenda per giungere a un finale imprevisto che lascia aperte molte domande non solo sulle vicende dei protagonisti, ma anche dello stesso lettore che ben può giungere a pensare di essere lui stesso parte della storia.

Quello che sembrerebbe all’inizio essere il protagonista diventa, con il passare delle pagine, narratore e testimone delle vicende non solo della indefinita città in cui si svolge la vicenda, e i flashback del passato si mescolano ad attimi del presente di tutti coloro che hanno accompagnato il protagonista, e il suo antagonista, fino a un punto di non ritorno.

Un esperimento di scrittura interessante in cui le vicende di un’epoca e della sua generazione, vengono analizzate in maniera impietosa e offrono diverse possibili chiavi di lettura.

Nel suo intervento Francesco Saverio Vetere ha evidenziato la forte componente di nichilismo della società contemporanea e il tema del romanzo, la ricerca di libertà dei protagonisti, con scelte diverse e inconciliabili che vanno dalla accettazione acritica dei valori di riferimento alla rinuncia a sé stessi e alla costruzione di una vita fondata proprio su quei valori.

E’ un tema aperto, che riguarda tutti noi che viviamo nel tempo della pura razionalità tecnico scientifica, privi di un senso trascendente del mondo che nel romanzo appare nelle figure di due buffi ometti che osservano lo svolgimento della storia, senza mai intervenire. Sembra di capire che il superamento del nichilismo (l’oltrepassamento, per dirla con Heidegger) sia un compito degli uomini, inscritto nella storia e non nella metafisica. Ma anche su questo sarà meglio riflettere bene.

La lettura di alcuni estratti è stata affidata agli attori Achille Brugnini e Teodora Nadoleanu. Al termine dell’evento si è tenuta una sfilata di moda.