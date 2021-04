Oggi, 23 aprile, è la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Ai lettori infaticabili e agli amanti della cultura l’Unesco ha dedicato questo giorno per incoraggiare sempre più la pubblicazione di libri e il piacere della lettura come occasione di crescita e progresso sociale e culturale dell’umanità.

La giornata fu istituita ufficialmente nel 1995 nel corso della 28esima Conferenza Generale dell’Unesco a Parigi, quando 12 Paesi proposero congiuntamente di lanciare l’iniziativa.

Giornata mondiale della lettura, perché il 23 aprile

La data ha anche un valore simbolico perché coincide con la morte di tre grandi autori che hanno fatto la storia della letteratura: William Shakespeare (1564-1616), Miguel de Cervantes (1547-1616) e Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616).

Le origini però sono rintracciabili in Spagna: in Catalogna lo scrittore ed editore valenciano Vincent Clavel Andrés promosse una giornata all’anno dedicata alla lettura. Il 6 febbraio 1926, il re Alfonso XIII promulgò un regio decreto che istituiva la Giornata del libro spagnolo.

La festa, che inizialmente cadeva il 7 ottobre, fu spostata nel 1931 al 23 aprile, giorno in cui si celebra la festa di San Giorgio, patrono della Catalogna. Secondo la tradizione in questo giorno gli uomini regalano una rosa alla propria donna: di qui l’iniziativa dei librai catalani di donare una rosa in omaggio per ogni libro venduto il 23 aprile.

Giornata mondiale del libro in Italia

Le celebrazioni, in occasione del 25esimo anniversario in Italia, si terranno esclusivamente in streaming: Biblioteche di Roma, in collaborazione con Aie, organizza sul suo canale Youtube e sulla sua pagina Facebook, il festival “Leggere sempre”, il 23 e il 24 aprile, una rassegna attraverso i libri alla scoperta di alcuni dei più famosi autori internazionali.

Inizia oggi e proseguirà ogni giovedì fino a settembre il “Lettura day”, iniziativa di Adei (Associazione editori indipendenti) per avvicinare ai libri grandi e piccini, con letture pubbliche da varie località consultabili sul sito web www.letturaday.it.

Incontri e letture collettive sono organizzate anche dal sistema Bibliotecario del Vittoriese, in provincia di Treviso, in streaming sul canale Youtube delle biblioteche del comprensorio a partire dalle ore 17 di venerdì.

Su LaEffe, il canale televisivo Sky di Feltrinelli, per l’intera giornata, si terranno letture di grandi autori, documentari e serie tv tratte da alcuni grandi classici e best seller.

Torna, infine, Il Maggio dei libri, ideato dal Ministero della Cultura, che quest’anno celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri scegliendo come linea tematica “Amor…”, la parola che più di ogni altra richiama la centralità del sentimento nell’opera di Dante.

L’iniziativa coinvolge enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival e editori e sarà attiva dal 23 aprile al 31 maggio.