I libri del segreto, la presentazione e l’esposizione presso la galleria del Primaticcio

I tre libri raccolti in questo volume (Adamo ed Eva, Eden e Apocalisse) sono un canto all’unione del principio femminile e maschile che generano l’universo e si cercano per scoprire insieme il volto della Verità. Nelle pagine incontriamo un pianeta governato dalla dualità, dove Adamo ed Eva sono il cielo e la terra, la coscienza e la mente, lo spirito e l’anima, il conscio e l’inconscio, la testa e il cuore, il giorno che si sussegue alla notte e il vuoto che succede al pieno. Eva evoca tutto ciò che è ricettivo, umido e lunare, il suo opposto è Adamo che richiama invece al caldo e alla solarità Adamo è quindi coscienza, dinamismo, attività e praticità.

Eva è invece inconscio, stasi, meditazione e onirismo. Uno yin e yang in termini biblici. La chiave della vita è questa alternanza, ma l’alternanza è tempo. Adamo ed Eva restano in eterno la madre e il padre di tutto ciò che è. Dietro alla parola che parla e incanta con il suo suono c’è la dimensione in cui Melanie sprofonda, l’ipnosi psichedelica e tribale di una danza sciamanica il cui rito evocativo ha la stessa potenza che doveva avere il canto biblico delle origini. Le parole che incantano e cantono l’inno alla vita.

La presentazione del libro

La presentazione del libro sarà un percorso e un evento letterario artistico che porterà lo spettatore in un mondo di arte e parole con l’esposizione THE BOX. Nata sotto il patrocinio del ministro della Cultura degli Emirati Arabi Uniti sua Altezza lo sceicco Nahyan bin Mubarack al Nahyan, “The Box” è un’installazione che collega la mitologia classica con la comprensione contemporanea. Luminosa come un lightbox, è una vera e propria struttura in tela e metallo del peso di 400 chili e delle dimensioni di tre metri per tre – altezza 2.5 -, che invita i visitatori ad entrare al suo interno per vivere un intimo viaggio nella storia dell’umanità. Un percorso che tende all’anima e percuote il corpo e il cervello, un viaggio dentro la dualità di noi stessi e dentro un viaggio dei sensi e dell’ascesa verso nuove idee. Il libro sarà presentato il 9 maggio alle 17:30 presso la galleria del Primaticcio di palazzo Firenze a Roma, sede della società Dante Alighieri: con l’autrice interverrà Alessandro Masi, segretario generale società dante alighieri. Le pagine saranno lette da attori e attrici, un evento nell’evento per scorgere i segreti del proprio io e di un mondo passato.

Chi è Melanie Francesca

Melanie Francesca giornalista di costume, scrittrice, artista, personaggio radiofonico e televisivo. Ha pubblicato 15 libri che spaziano dal romanzo alla poesia, i suoi primi due libri hanno avuto una madrina letteraria d’eccezione: Nanda Pivano che di lei ha scritto: “Se credi a qualcosa la puoi fare. E ce la fai quando non conti più gli errori che hai fatto…” Melanie ce l’ha fatta..” un battesimo letterario che evidenzia il talento di Melanie. Come artista diplomata all’accademia di belle arti di Venezia ha esposto a Parigi, Milano, Mosca e sotto il patrocinio del Ministro della cultura degli emirati arabi abudabi e kuwait. Il talento di Melanie Francesca è un vero estro nella ricerca interiore che cpn le sue parole e arte rivoluziona e conduce tutti noi a riflettere e meditare. Vive tra Abu Dhabi e Lugano.