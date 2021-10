Il Maialino di Natale di J.K. Rowling esce oggi in tutto il mondo. Esce oggi in contemporanea in tutto il mondo – e in Italia sempre per la fedele casa editrice Salani – “Il Maialino di Natale”, l’ultima produzione letteraria, attesissima, di J.K Rowling, la madre di Harry Potter.

Stavolta è un romanzo favola, di sicuro strenna natalizia che indirizzerà il mercato del pubblico di bambini e giovanissimi.

Il romanzo potrà contare sulle illustrazioni del pluripremiato artista Jim Field. La traduzione è di Valentina Daniele.

“Mimalino” maiale di pezza, detto Lino

Mimalino è un maialino di pezza, chiamato in modo abbreviato Lino. Fatto della stessa stoffa di un asciugamano morbido, con le zampette soffici della misura giusta per asciugare una lacrima, le palline di plastica nella pancia e due bottoncini al posto degli occhi.

Una storia unica, che non ha nessun collegamento con le altre sue opere se non la inimitabile cifra nella scrittura. A oltre vent’anni dalla prima apparizione di Harry Potter, il maghetto con la cicatrice a forma di fulmine sulla fronte, protagonista di una saga in 7 volumi che ha spopolato in tutto il mondo, la Rowling ci regala ora un libro “che ha un posto speciale nel mio cuore” come dice l’autrice nei ringraziamenti.

Ha impiegato anni a scriverlo e “lasciarlo finalmente libero di andare è stata un’esperienza gioiosa e catartica” spiega.

Jack, che da quando aveva due anni non si addormenta mai senza Lino, ha un amore immenso per il suo maialino dall’odore speciale, un profumo che conserva anche dopo il passaggio in lavatrice.

E’ più di un amico e compagno speciale, è parte di lui e quando si sente triste o si fa male lo stringe forte tra le sue braccia, come è accaduto quando i suoi genitori si sono separati e quando la mamma ha trovato un nuovo fidanzato che ha una figlia, Holly.

Finché, poco prima di Natale, Jack perde il suo maialino. O meglio Lino viene lanciato da Holly dal finestrino della macchina dei nonni durante un viaggio in autostrada. Una perdita che fa scoppiare una tragedia familiare in cui vengono a galla tante questioni.

Jack è disperato e Holly è dispiaciuta e cerca di riparare al suo gesto regalando al bambino un nuovo maialino, ma il rimpiazzo non funziona perché Jack vuole trovare a tutti i costi il suo Lino.

La Terra dei Perdenti con le sue tre città

E qui parte uno stupefacente viaggio in un mondo magico e inaspettato nella Terra dei Perdenti con le sue tre città.

Usa e Getta, Dove Sarà Mai e le ville e canali della Città dei Rimpianti dove le gondole passano sotto un ponte di pietra. “Su cui stava camminando un grosso orologio da taschino d’argento, il cui riflesso splendeva come una luna caduta”.

Ci vuole coraggio. Ma è anche il momento giusto per andare in questa terra governata dal terribile Perdente che divora l’energia degli oggetti, dove le regole sono ferree. Perché siamo nella notte dei miracoli e della cause perse e c’è qualche speranza di ottenere l’impossibile.

E’ la notte in cui le cose possono parlare. A spiegarlo a Jack nella sua cameretta sono una macchinina che gli aveva regalato il padre e il Maialino che gli ha regalato Holly che sarà suo compagno di viaggio.

Harry Potter, sette volumi, 500 mln di copie

Sembra già perfetto per un film, ma non indulgiamo in spoileraggi ulteriori… Difficile credere non sarà un successo, visti anche i numeri monstre della Rowling.

Dal primo volume ‘La Pietra filosofale’, uscito in Italia per Salani nel 1998 (un anno prima in Inghilterra) all’ultimo e settimo volume ‘Harry Potter e i Doni della Morte’, pubblicato nel 2008, la Rowling ha venduto oltre 500 milioni di copie nel mondo. Di cui oltre 13 milioni in Italia.