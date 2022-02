Jonathan Bazzi chi è, età, malattia, madre, compagno, Instagram, vita privata, biografia dello scrittore. Il suo libro autobiografico, Febbre, è stato uno dei più apprezzati nel panorama letterario degli ultimi anni.

Dove e quando è nato, età, malattia, la biografia di Jonathan Bazzi

Jonathan Bazzi è nato a Milano nel 1985 e ha 36 anni, ne compirà 37 a giugno (ma non si conosce la data esatta). Cresciuto a Rozzano, estrema periferia sud della città, è laureato in Filosofia. E’ un grande appassionato di tradizione letteraria femminile e questioni di genere. Ha collaborato con varie testate e magazine, tra cui Gay.it, Vice, The Vision e Il Fatto Quotidiano.

Alla fine del 2016 ha deciso di parlare pubblicamente della sua sieropositività con un articolo (“Ho l’HIV e per proteggermi vi racconterò tutto”) diffuso in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS.

Compagno, famiglia, la vita privata di Jonathan Bazzi

Jonathan Bazzi si definisce sessualmente fluido e ha un compagno, Marius. A Vanity Fair ha dichiarato che gli basta essere arrivato finalista, perché vincere sarebbe esagerato. Appena finito il lockdown, postava una foto: è la copia del suo libro al supermercato: “Era il mio solo e unico sogno. Febbre all’Esselunga”. A chi l’ha definito uno “scrittore sieropositivo”, ha risposto iconicamente, “per amor di completezza, vi chiederei di aggiungere anche ‘finocchio e balbuziente’”.

Jonathan Bazzi, gay e introverso, è stato allevato dai nonni e dagli zii. A scuola ha scoperto l’amore per lo studio, ma anche la fatica di relazionarsi con gli altri. Ha fatto i conti anche con la crudeltà che si abbatte su chi viene considerato un diverso. Per un po’ ha smesso di studiare e ha cercato un lavoro qualunque, poi finalmente si è laureato.

La madre, “Febbre” e il Premio Strega

Jonathan Bazzi è stato finalista al Premio Strega 2020 con il romanzo “Febbre”, edito da Fandango. Il libro, autobiografico, ambientato principalmente nella periferia milanese di Rozzano e racconta di un protagonista affetto da una malattia debilitante, Quindi il suo passato in una famiglia divisa in due, con i genitori sposatisi giovanissimi a causa della gravidanza di lei e separatisi poco dopo.

In un’intervista a Vanity Fair, Bazzi ha raccontato se sua madre e sua sorella hanno letto il libro: “Non c’è stato un confronto diretto e puntuale sui contenuti, quindi non so l’effetto che le ha fatto. Mia sorella mi ha detto che lo ha letto molto lentamente perché è stato intenso per lei, ma credo, però, che questa mancanza di comunicazione abbia una certa coerenza con la mia storia. Ho un buon rapporto con mia madre: lei e mia sorella sono i membri della mia famiglia con cui ho più contatti”. Ha poi aggiunto di non sentire il padre da qualche anno.

“Da autodidatta – ha raccontato Jonathan Bazzi – ho dovuto imparare a rifiutare l’interpretazione fornita dagli altri. Lo scollamento dei valori comuni l’ho capitalizzato, mi è tornato utile. Strategie di sopravvivenza primaria, i benefici dell’emarginazione precoce. Sono nato a Rozzano ma non so menare, leggo, scrivo, balbetto, mi piacciono i maschi. Ho contratto l’Hiv ma non sono il paziente che prende atto e si adegua, che convive con un segreto che centuplica l’importanza della diagnosi”.