ROMA – Si è spenta a 91 anni nella sua casa di Bel Air, in California, Judith Krantz, regina indiscussa del romanzo rosa e che, nella sua carriera, ha venduto più di 85 milioni di copie tradotte in più di 50 lingue.

Un successo mondiale il suo con una decina di bestseller pubblicati tra il 1978 e il 1998: il primo della serie, intitolato ‘Scrupoli’, la Krantz lo scrisse a 50 anni, dopo una carriera di giornalista in diverse riviste femminili, tra cui ‘Cosmopolitan’ e ‘Ladies Home Journal’. Determinante per la Krantz – nata Judith Bluma Tarcher nel 1928 a New York, da padre agente pubblicitario e madre avvocato – fu l’incontro con il produttore televisivo Stephen Krantz, sposato nel 1954.

Fu lui ad incoraggiarla nella scrittura di romanzi che poi lui stesso ha adattato per il piccolo schermo. Sesso e shopping, questo il connubio vincente della sua produzione letteraria, ispirata direttamente alla sua esperienza personale. “Principessa Daisy”, “la Figlia di Mistral”, “I gioielli di Tessa Kent” sono alcuni dei titoli sfornati dalla regina internazionale della lettura rosa, alcune pagine tinte molto spinte.

Giovani, bellissime, in carriera, con armadi colmi di capi di abbigliamento lussuosi, sessualmente decise e in cerca di uomini che soddisfino le proprie pulsioni: è questo l’identikit delle protagoniste dei romanzi firmati dalla Krantz, che raccontano la vita quotidiana, pubblica e intima, del jet set statunitense, con scene di sesso piccanti e dettagliatissime. Le sue memorie, intitolate “Sesso e Shopping: le Confessioni di una Bella Ragazza Ebrea”, sono state pubblicate nel 2001, emblematiche della sua inclinazione a raccontare storie di donne belle e privilegiate, sempre intrise di sesso.

“Dal mio punto di vista, ci sono due cose che interesseranno sempre le donne: il sesso e lo shopping. E se non le interessano, si perdono una buona parte del divertimento nella vita”, dichiarò in più occasioni. “E’ morta di cause naturali circondata dalla sua famiglia, dai suoi amici e dai suoi quattro cani” recita il comunicato ufficiale a firma del figlio Tony.

Proprio il figlio, anche lui produttore televisivo, ha ricordato che Judith Krantz aveva il “raro connubio di creatività e produzione commerciale”. Tony Krantz ha anche annunciato che è attualmente in lavorazione una nuova miniserie ispirata al suo primo romanzo “Scrupoli” e ha aggiunto che sperava terminarla prima del decesso della madre. Tony e Nick Krantz hanno chiesto donazioni da destinare alla Library Foundation di Los Angeles. Il marito della giornalista-scrittrice, Stephen, era deceduto nel 2007 all’età di 83 anni. (fonte Agi)