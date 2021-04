Mario Desiati chi è, età, fidanzata, biografia, vita privata libri dello scrittore di Ternitti, Spatriati e Candore

Chi è Mario Desiati: età, fidanzata, biografia, vita privata libri dello scrittore di Ternitti, Spatriati e Candore. Desiati, che è stato finalista al Premio Strega con Ternitti, sarà ospite di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Andiamo a scoprire la vita privata e quella professionale dello scrittore pugliese.

Dove e quando è nato, età, biografia e fidanzata di Mario Desiati

Mario Desiati è nato a Locorotondo (provincia di Bari) il 13 maggio 1977. Allo stato attuale ha dunque quasi 44 anni, è del segno zodiacale del Toro. Oggi vive a Roma e per alcuni periodi dell’anno si rifugia a Berlino.

Mario è cresciuto nella vicina Martina Franca (provincia di Taranto ma sempre in Valle d’Itria). All’inizio della carriera come giornalista, si è occupato di cronaca politica e sportiva su giornali locali tra cui Il Corriere della Valle d’Itria. Nel 2000 si è laureato in giurisprudenza a Bari nel 2000. Quindi ha lavorato in uno studio legale in Valle d’Itria e pubblicato saggi sulla responsabilità civile.

Nel 2003 si è trasferito a Roma. Qui è stato caporedattore della rivista Nuovi Argomenti ed editor junior della Arnoldo Mondadori Editore. Dal 2008 a ottobre 2013 si è occupato della direzione editoriale di Fandango Libri.

Ha scritto e pubblicato poesie, antologie, saggi e romanzi. Collabora con La Repubblica e L’Unità. Da un suo romanzo è stato tratto il film Il paese delle spose infelici.

Desiati è molto riservato sulla propria vita privata. Non si sa se abbia una fidanzata. L’unica volta che ha accennato a una ex fidanzata è stato parlando della spiaggia di Marina Serra a Tricase, dove andava con la sua ex, che è salentina.

Carriera e libri di Mario Desiati: da Ternitti a Candore fino a Spatriati

Ternitti e Candore sono i due libri di maggior successo di Mario Desiati. Con il primo è stato finalista al Premio Strega. E’ da poco uscito il nuovo lavoro di Desiati, dal titolo Spatriati.

Ecco l’elenco dei libri di prosa di Desiati:

Neppure quando è notte, Pequod, 2003;

Vita precaria e amore eterno, Mondadori, 2006;

Il paese delle spose infelici, Milano, Mondadori, 2008;

Foto di classe. U uagnon se n’asciot, Laterza, 2009;

Ternitti[10], Mondadori, 2011;

Il libro dell’Amore proibito, Mondadori, 2013

Mare di zucchero , Mondadori, 2014

Con le ali ai piendi, Mondadori, 2015

La notte dell’innocenza, Rizzoli, 2015

Candore, Einaudi, 2016.

Per conoscere invece l’elenco di poesie e curatele rimandiamo alla sua pagina Wikipedia.