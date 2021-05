Meghan Markle scrive un libro per bambini. Sui social: "È copiato da un altro racconto"

“The bench” il nuovo libro di Meghan Markle ancora non è uscito ma nel Regno Unito ha già sollevato polemiche. La duchessa di Sussex è stata accusata di aver copiato il libro “The Boy on the Bench” della scrittrice britannica Corrinne Averiss. Quest’ultima comunque sostiene che non vede “somiglianze” tra i due libri. Lo racconta Giampaolo Scacchi.

The Bench, il libro per bambini di Meghan Markle, esce l’8 giugno

In un comunicato che accompagnava il lancio del libro – firmato come Meghan, duchessa del Sussex – Markle ha spiegato che il suo libro per bambini – che sarà pubblicato l’8 giugno da Random House – è stato ispirato da una poesia che ha scritto per il principe Harry al momento della nascita del figlio Archie.

Ma le persone che seguono le vicende della royal family hanno sottolineato le somiglianze tra la storia e il libro per bambini di Corrinne Averiss, The Boy and The Bench, pubblicato nel 2018. Entrambi i libri presentano illustrazioni colorate simili e una storia incentrata sul “legame speciale” tra un padre e un figlio mentre siedono insieme su una panchina.

The Bench è copiato?

Su Twitter, un utente ha commentato:

“Quasi identico al libro di Corrinne Averiss “The Boy On the Bench”, anche la copertina”. Un altro ha scritto: “Spero che l’autore che ha copiato le faccia causa, che faccia tosta!”. Un altro tweet: “È rubato a un altro libro, anche grafica e colori sono identici, guardate su Amazon”. “Prima di correre a comprarlo e sprecare soldi per il libro della moglie di Harry, leggete The Boy on the Bench di Corrinne Averiss e Gabriel Alborozo. L’originale”.

Il libro di Averiss racconta la storia del legame reciproco tra un padre e un figlio che ammirano la natura da una panchina. Ma in una dichiarazione, Averiss ha insistito: “Leggendo la descrizione e l’estratto pubblicato del nuovo libro della Duchessa, non è la stessa storia o lo stesso tema di The Boy on the Bench. Non vedo somiglianze a parte l’uso di una panchina, che esiste in tante storie quanti sono i parchi e i giardini. Alcune fonti a Katie Nicholl Meghan di Vanity Fair hanno riferito che Markle in futuro ha intenzione di scrivere altri libri e hanno rivelato: “Voleva prima provare con un libro per bambini e, a seconda del successo, ne pubblicherà altri. Vuole scrivere libri anche per gli adulti”.