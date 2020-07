Il romanzo pubblicato da La nave di Teseo porta a casa l’annunciato trionfo staccando di 68 voti il giallo di Gianrico Carofiglio “La misura del tempo” (Einaudi), che si piazza secondo con 132 voti davanti ad “Almarina” (Einaudi) di Valeria Parrella, 86 voti.

Al quarto posto Gian Arturo Ferrari con “Ragazzo italiano” (Feltrinelli), 70 voti, davanti a Daniele Mencarelli con “Tutto chiede salvezza” (Mondadori), 67 voti.

Ultimo classificato, con 50 voti, Jonathan Bazzi con “Febbre” (Fandango Libri), 50 voti. Hanno votato in 605 su 660 aventi diritto al voto.

Prima di Veronesi solo a Paolo Volponi era riuscita l’impresa di vincere per due volte il più ambito premio letterario italiano. Nel 2006 lo scrittore fiorentino aveva vinto per la prima volta con “Caos calmo”.

“Ho capito, all’improvviso, che tu sei davvero un colibrì. Ma certo. E’ stata un’illuminazione: tu sei davvero un colibrì. Ma non per le ragioni per cui ti è stato dato questo soprannome: tu sei un colibrì perché come un colibrì metti tutta la tua energia per restare fermo. Settanta battiti d’ala al secondo per rimanere dove già sei. (…) La tendenza del cambiamento, anche quando è probabile che non porti a nulla di meglio, fa parte dell’istinto umano, e tu non la concepisci”.