Principe Carlo, “intrighi e segreti” nella biografia non autorizzata di Tom Bower

ROMA – Una nuova biografia non autorizzata ed esplosiva sul principe Carlo, svelerà gli “intrighi e il comportamento sconveniente”. Autore del libro, che uscirà a marzo, è Tom Bower, 71 anni, giornalista investigativo britannico, che ha smascherato la liaison tra Simon Cowell e Dannii Minogue; Bower afferma che includerà le testimonianze di oltre 120 persone impiegate o “accolte nel sancta sanctorum di Clarence House”.

Il libro, sembra sia ricco di rivelazioni, affronta la “politica e l’atteggiamento del principe nei confronti della sua famiglia” e si addentra sul fatto che è ormai stanco di dover “riabilitare” la sua immagine dopo la morte di Diana.

Al Daily Mail una fonte ha riferito: “Fino a oggi tutti i libri su Carlo sono stati piuttosto riverenti. Hanno tutti cercato di ottenere la sua approvazione. Questo libro lo considera come una storia, non come qualcuno da glorificare”.

Al quotidiano britannico, Bower ha dichiarato: “Ci sono molte rivelazioni” ma gli addetti ai lavori reali sono “molto scettici” riguardo al livello di accesso che rivendica il giornalista.

Negli ultimi tempi, Bower ha avuto un rapporto difficile con la famiglia reale: non gli è stato permesso di partecipare alla visita del principe alla Zecca Reale di Glamorgan. Clarence House aveva fatto sapere che, in quell’occasione, per lui non c’era posto.