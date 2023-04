Romics, è l’italiano Danilo Angeletti il vignettista e vincitore del concorso di BBCONTEST

Un contesto favolistico si è distinto in questo recente lungo fine settimana romano fatto di spade, armature e costumi di vario genere per gli appassionati del fumetto. Stiamo parlando della XXX edizione del Romics, andata in scena dal 30 marzo al 2 aprile presso i padiglioni della fiera di Roma. Non sono mancati i disegnatori, vignettisti e i fanatici del disegno selvaggio che come degli avatar immersi in un’altra dimensione hanno dato luogo ad una delle manifestazioni del settore più grandi di tutti tempi. L’evento è stato coronato da una scenografia di professionisti del costume che hanno interpretato personaggi noti dei manga giapponesi e movie hentai in tutte le sue forme avvincenti.

Cosi la trentesima edizione ha dato inizio ad un evento ormai noto, il frequentatissimo comics romano partecipato da migliaia di fanatici del genere fantasy, dai giovani ai meno giovani, lo dimostra un dato che fa riflettere, la biglietteria on line di sabato era già tutta sold out. BBCONTEST ha voluto far sapere al mondo dei nerd incalliti che anche un semplice tratto di penna può diventare punto di riferimento, scostando la prerogativa da parte del sol levante e facendo spazio a pieno titolo anche per noi italiani. Infatti, in quest’edizione, si è distinto il vignettista Danilo Angeletti che con il suo tratto ha conquistato il podio del premio a sorpresa!