S.O.S. Scrittura, primo soccorso linguistico: in libreria e su kindle il libro di Carlo Picozza Fausto Raso e Santo Strati

E’ uscito in libreria e su kindle in formato digitale il libro S.O.S. Scrittura, ovvero un primo soccorso linguistico, come dice anche il sottotitolo del testo. Un libro scritto a sei mani da Carlo Picozza, Fausto Raso e Santo Strati, con la prefazione di Sergio Lepri, copertina e illustrazioni di Massimo Bucchi (Media&Books editore 2020, pag. 302, Euro 18,00).Il libro è disponibile da martedì 11 magio anche su Amazon a questo link.

Di cosa tratta il libro S.O.S. Scrittura

La spiegazione sui contenuti del libro la fornisce lo stesso Carlo Picozza che precisa: “Non è un manuale di scrittura né il surrogato di un dizionario. Come un coltellino dell’esercito svizzero, vuole essere uno strumento agile di consultazione in caso di incertezze e perplessità davanti alla tastiera. Aiuterà a scansare le insidie del cattivo uso della lingua, mettendo al bando, per esempio, le frasi (mal)fatte, le locuzioni più banali, suggerendo il verbo più adatto al contesto del periodo o ricordando qualche regola di base per condurre in porto la redazione di un testo”.

Alcuni contenuti del libro

Nel testo, come riporta anche Maurizio Stefanini per Il Foglio, ci sono anche “I lemmi della tecnologia”. Da “A4 – il formato standard europeo di carta per le stampanti” a “Zx Spectrum – il microcomputer sviluppato e prodotto da sir Clive Sinclair con il microprocessore Z80”. Segue una lista di “acronimi acrobatici”: dall’Aa di Accademia aeronautica, Alcolisti anonimi e Anno accademico, alla Ztl di Zona a traffico limitato. Il successivo “bestiario dei luoghi comuni” va da “A botta calda” allo “Zoccolo duro”.

S.O.S. Scrittura, gli autori

Carlo Picozza: giornalista per il quotidiano la Repubblica, è autore di vari libri ed è responsabile della Formazione per l’Ordine dei giornalisti del Lazio; ha collaborato con vari centri di ricerca, Il Messaggero e con Affari e Finanza.

Fausto Raso: ha lavorato per quotidiani e periodici con rubriche di lingua, è autore di “Un tesoro di lingua” e con Carlo Picozza di “Giornalismo: Errori e orrori”, collabora con testate online di Roma.

Santo Strati: ha lavorato per quotidiani, settimanali e in Rai; dirige il quotidiano digitale e online Calabria.Live; ha curato la riedizione del libro-reportage “Buio a Reggio” (2020), con Luigi Malafarina e Franco Bruno.