ROMA – Scritto a puntate in yddish nel 1933, "Satana a Goraj" è l'esordio narrativo di Isaac Bashevis Singer. Mentre di nuovo si annunciano in Germania orrore e persecuzione, la storia procede dal tentativo di Goraj, piccolo shtetl galiziano, di risorgere dopo il pogrom scatenato da un altro Hitler, il terribile atamano ucraino Chemelnesky capo dei cosacchi in rivolta. Nel 1648 portò terrore e devastazione in Europa orientale: tra Volinia, Podolia, Ucraina e Galizia orientale si contarono un milione di morti, di cui centomila ebrei.

I cosacchi di Chemelnesky proveranno a trucidare tutti gli ebrei della zona: scorticarono vivi gli uomini, sgozzarono i bambini, violentarono le donne “per poi squarciarne i ventri e cucirvi dentro gatti vivi”. Anni dopo, quando i superstiti tornano alle casupole devastate, sono annichiliti ma non hanno perso la speranza anche perché è la stesso Talmud che fa seguire l’arrivo del Messia dopo un periodo di grandi tribolazioni e inenarrabili sofferenze.

Il villaggio è pronto ad accogliere la predicazione di Shabbetai Zevi, il più famoso, retrospettivamente, dei “falsi Messia”. La comunità si divide: i vecchi condannano l’eresia, ma sono sopraffatti dall’ansia messianica. Satana seduce anche la moglie del rabbino.