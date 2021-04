E’ in libreria e su kindle “Sos Scrittura“, di Carlo Picozza, Fausto Raso, Santo Strati, con la prefazione di Sergio Lepri, copertina e illustrazioni di Massimo Bucchi (Media&Books editore 2020, pag. 302, Euro 18,00).

Il volume vuole essere un “primo soccorso linguistico”, recita il sottotitolo. E’ un libro sul mondo della comunicazione e un utile cassetta degli attrezzi per chi ogni giorno si confronta con la scrittura, in particolare i giornalisti. Sergio Lepri, storico direttore dell’Ansa, nella prefazione ci ricorda che dal secondo dopoguerra è nato in Italia un giornalismo finalmente libero e responsabile che sin da allora ha avuto grosse responsabilità nel processo di sviluppo della società ma anche il privilegio di conservare la correttezza della lingua scritta e parlata.

Precisa Carlo Picozza che questo “non è un manuale di scrittura né il surrogato di un dizionario. Come un coltellino dell’esercito svizzero, vuole essere uno strumento agile di consultazione in caso di incertezze e perplessità davanti alla tastiera. Aiuterà a scansare le insidie del cattivo uso della lingua, mettendo al bando, per esempio, le frasi (mal)fatte, le locuzioni più banali, suggerendo il verbo più adatto al contesto del periodo o ricordando qualche regola di base per condurre in porto la redazione di un testo”.

È una sorta di vademecum per chi, con le parole è chiamato a spiegare e interpretare le vicende della nostra attualità. Al suo interno si trovano suggerimenti sull’uso delle maiuscole o i segni di interpunzione, i significati di sigle e acronimi e i neologismi della tecnologia.

S.o.s Scrittura, gli autori

Carlo Picozza: giornalista per il quotidiano la Repubblica, è autore di vari libri ed è responsabile della Formazione per l’Ordine dei giornalisti del Lazio; ha collaborato con vari centri di ricerca, Il Messaggero e con Affari e Finanza.

Fausto Raso: ha lavorato per quotidiani e periodici con rubriche di lingua, è autore di “Un tesoro di lingua” e con Carlo Picozza di “Giornalismo: Errori e orrori”, collabora con testate online di Roma.

Santo Strati: ha lavorato per quotidiani, settimanali e in Rai; dirige il quotidiano digitale e online Calabria.Live; ha curato la riedizione del libro-reportage “Buio a Reggio” (2020), con Luigi Malafarina e Franco Bruno.

Massimo Bucchi è Autore della copertina e delle illustrazioni del volume.