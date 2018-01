ROMA – Timbuctù: gli antichi manoscritti sopravvissuti alla furia di Al Qaeda consultabili online. Un genocidio culturale, una furia iconoclasta e settaria che non risparmiò mausolei, biblioteche, statue e manoscritti: nel 2012 la ferocia cieca degli integralisti di Al Qaeda si abbatté su Timbuctù, l’antichissima città del Mali. Quasi sei anni dopo i fasti di quella preziosa cultura tornano a rivivere sul web: grazie a un accordo tra Google e la Ong Savama gli antichi manoscritti – trattati di teologia, matematica, filosofia, magia – saranno consultabili online.

Chi ha avuto un ruolo di primo piano nel salvare i manoscritti è stato Abdel Kader Haidara, il bibliotecario della città con Hawa Touré, direttore del Fondo Kati, la più grande biblioteca privata della città maliana. Entrambi sono riusciti a mettere in salvo gli antichi manoscritti custoditi mettendo in salvo centinaia di migliaia di documenti, all’incirca quattrocentomila, nascosti dentro pick up e sotto casse di frutta e verdura per superare i posti di blocco dei miliziani o in imbarcazioni lungo il fiume Niger. L’operazione salvataggio dei manoscritti di Timbuctù andò a buon fine, e oggi sono custoditi nella sede di Savama, a Bamako, la capitale. (Fanpage.it)